I tifosi a Udine con due pullman

I tifosi aquilotti sono pronti a mettersi in viaggio, domenica prossima, alla volta di Udine, per sostenere i bianchi nella difficile gara contro i bianconeri friulani. Due i pullman organizzati dalla tifoseria organizzata, in aggiunta a pulmini e mezzi privati. Il gruppo Belini frizzanti ha predisposto un mezzo con prenotazioni al numero 3403385453 (Gabriele) o all’edicola di Grazia Rossi della Maggiolina o al circolo Arci di Valdellora. Il costo del viaggio è di 50 euro, l’orario di partenza è fissato alle ore 10 da via Prosperi. Un pullman anche ad opera della Curva Ferrovia, al costo di cinquanta euro, con partenza prevista alle ore 9,30 dal parcheggio del Palasport. Il prezzo del biglietto dello stadio è di 15 euro con tariffa ridotta per le donne, over 65 e invalidi al 70%. I tagliandi sono acquistabili accedendo al sito sport.ticketone.it.

F.B.