"I ragazzi erano motivati a cambiare modulo"

Peccato, non è bastato un nuovo Spezia per portare a casa punti. Grande prova di cuore e di testa degli aquilotti, che si devono inchinare alla qualità dei singoli. Juve cinica e si sapeva, tre tiri e due gol, Spezia sette occasioni e due miracoli di Perin, due rimpalli a botta sicura e un pugno di mosche in mano. Insomma solo maggior possesso palla, maggior numero di tiri in porta. Spezia che ha giocato in modo diverso, 4-3-3 e ha tenuto testa alla squadra bianconera, purtroppo oggi la differenza l’hanno fatta le giocate di grandi campioni. Le cose positive comunque non mancano: il ritorno di Nzola, l’ottima prova di Ekdal e finalmente un bel gioco. Insomma con la Juventus puoi perdere, ma la prova è stata buona e ora ci saranno le gare da non sbagliare. Udine e dopo Verona.

Di Maria con un gran gol chiude la partita:

"Dedico il gol a Chiesa, l’importante era vincere, sapevamo che era una partita difficile. In Italia è cosi. Devi soffrire e anche oggi è stato così"

Allegri arriva per primo in sala stampa, fa i complimenti allo Spezia e spiega perché Bonucci all’ultimo minuto.

"Lo Spezia gioca un bel calcio, davanti ha giocatori di qualità, e giocare al Picco è sempre difficile e lo sapevamo. Quindi vittoria importante e comunque complimenti allo Spezia. A Bonucci ho chiesto di entrare, perché avrebbe vinto una partita dopo tre mesi di assenza".

Parla per lo Spezia Lorieri.

Una buona partita e un bell’approccio. La differenza?

"Abbiamo fatto un’ottima partita, compatti, con la testa giusta, per 90’. Se guardiamo la partita, occasioni, tiri e gioco, forse meritavamo di più. Certo che contro certe squadre i campioni fanno poi la differenza".

Cambio modulo in pochi giorni e ottima prova, che lavoro avete fatto. Un triunvirato?

"Nella fase di preparazione alla partita ci sono stati momenti di riflessione e abbiamo avuto la sensazione di provare qualcosa di diverso. I ragazzi erano molto motivati a cambiare, c’è stata sintonia tra tutti, abbiamo cercato di fare al meglio senza pensare al dopo. Oggi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, con grandi valori e questo ci rende fiduciosi per il futuro".

Cosa troverà il nuovo allenatore?

"Non so cosa succederà domani, noi siamo a disposizione della società, chiunque arriverà troverà un grande gruppo, una grande società e dei ragazzi fantastici. Quindi da domani lavoreremo tutti insieme per preparare la prossima partita".

Marco Zanotti