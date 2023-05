I precedenti

A Cremona per la ventiquattresima volta in un secolo, quarta in massima serie, come le prime tre, in Prima Divisione. Tre vittorie casalinghe: 2-0 nel 22-23 (Bodini e Albertoni), 3-1 nel 23-24 (Gino Rossetti per lo Spezia, doppietta di Albertoni e Bonzio) e addirittura 6-0 (Bodini, Bonzio, doppietta di Albertoni, Tansini e autorete di Semelli) nel 24-25, stagione della retrocessione spezzina. Dodici le sfide in B: pari nel 30-31 (2-2, Ghidoni e Rossi per gli ospiti, Trovati e Bonizzoli), nel 31-32 (0-0) e nel 32-33 (1-1, Bermone, Vecchi per la ’Cremo’). Nel 36-37 vittoria dei locali per 1-0 (Bertolo), prima affermazione spezzina nel 37-38 (1-2, Bergamaschi per i cremonesi, Bertoncini e Volpi per lo Spezia) che decise salvezza ligure e retrocessione dei lombardi. Trionfo bianco nel 42-43: 0-3 (Castigliano, Costanzo e Coltella, 3 delle 5 C). Nel dopoguerra, tre affermazioni grigiorosse: 2-1 nel 48-49 (Paulinich, pari spezzino di Gambino, Granata), 2-0 nel 49-50 (Masoni e Cerutti), 1-0 nel 50-51 (Mannocci) in una stagione fatale per entrambe. Recentissimi gli ultimi tre incroci cadetti: vittorie cremonesi 1-0 nel 2017-18 (Paulinho), 2-0 nel 18-19 (Terranova su rigore e Brighenti) e lo 0-0 del 24 luglio 2020. Otto confronti in C: vittorie locali nel 58-59 (3-1), 73-74 (1-0), 80-81 (2-0) e nel 2011-12 (3-2, fatale al tecnico Gustinetti). Tre pari: 0-0 nel 60-61, 2-2 nel 2004-05 e nel 2009-10, celebre per la topica del portiere di casa Paoloni che portò al pari di Cesarini. Infine l’ultima vittoria spezzina a Cremona: 11 ottobre 1959, 1-3, doppietta di Ravelli al 15’ e al 37’, List accorcia all’82’ e Valentino Persenda chiude all’87’.

Mirco Giorgi