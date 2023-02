I precedenti alla Dacia Arena

Lo Spezia muove verso Udine per la decima volta in 101 anni, con un bilancio sorprendentemente favorevole: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La prima sfida in Prima Divisione, la serie A del tempo, il 22 ottobre 1922, pochi giorni prima della marcia su Roma: 2-2, con reti spezzine di Giuseppe Rossetti in apertura e di Cassanelli in chiusura, inframezzate da due rigori trasformati da Bellotto. Le squadre si ritrovarono in B, già col girone unico: il 23 novembre 1930 primo exploit spezzino (1-2, Girino, pari di Bonino, gol decisivo di Zunino). Nel campionato seguente, il 17 gennaio 1932, prima affermazione dei padroni di casa: 1-0, con gol di D’Odorico, che curiosamente sarà protagonista anche diversi anni dopo. Sua la rete dell’1-0 del 16 marzo 1941, sua ancora la prima rete nel 2-1 dell’11 gennaio 1942, con raddoppio di Orzan e gol spezzino di Costanzo. Nell’ultimo campionato regolare in tempo di guerra, il 28 febbraio 1943, lo Spezia diede spettacolo espugnando Udine con la doppietta di Castigliano e un gol ancora di Costanzo. Quasi spezzino (Cozzani) anche il gol dei padroni di casa, per l’1-3 finale. Un solo match nell’immediato dopoguerra, lo 0-0 dell’11 dicembre 1949, con i friulani a salire in serie A. Da quel momento storie agli antipodi e per rivedere gli Aquilotti in campionato a Udine si dovette aspettare il loro arrivo in serie A. Il 30 settembre 2020 (0-2) fu il gran giorno di Galabinov, autore della doppietta vincente, e del portiere Rafael, subentrato in corsa per il grave infortunio occorso a Zoet; lo scorso 14 maggio 2022 lo Spezia conquistò la salvezza matematica grazie al 2-3 maturato grazie alle reti di Verde, Gyasi e Maggiore, con due assist di Salva Ferrer. Inutili i gol friulani di Molina in apertura e di Pablo Marì in pieno recupero.

Mirco Giorgi