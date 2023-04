Assidue frequentatrici della cadetteria, eppure mai affrontatesi in B, Spezia e Monza si sfidano in A per la prima volta, con i brianzoli matricola di lusso. I precedenti sono tutti in C e piuttosto recenti, da Carpanesi a Vannucchi. Richiamato un mese prima a al posto di Ventura, l’11 gennaio 1987 il tecnico spezzino fece 0-0, con un giovane Costacurta che guidava i biancorossi. L’anno dopo scatta la legge del Picco, che col “Carpa” era implacabile: 2-1, gol di Ferretti, pari di Auteri e un libero vecchio stampo come Mirco Brilli a segnare in Zona Cesarini. Il Monza sale in B a braccetto con l’Ancona, la serie riprende nel 90-91, con gli Aquilotti di Ferruccio Mazzola che si impongono 2-0 (Casilli e Giampaolo). L’anno dopo arriva la prima vittoria ospite (0-2, Brambilla e Serioli), che costò la panchina a Mazzola. L’ennesima promozione monzese sposta la quinta sfida alla prima giornata del torneo 94-95: Onofri guida i suoi a uno schioppettante 3-2 (Masitto, Labardi e Castelli; doppietta monzese di Brogi sullo 0-1 e sul 2-2). Nel 95-96 con Carpanesi salvatore della patria arriva un bel 2-0 (Cecchini e Vecchio). Lo Spezia si salva ai playout ma nulla può l’anno dopo, smantellato da Blengino: facile 0-2 monzese (Rossi e Pietranera). Retrocessione inevitabile, con Zanoli e Mandorlini si esce dal buio: nel 2001-02, anno della grande illusione, una doppietta di Pisano regola i brianzoli alla prima giornata. Stavolta è il Monza a sprofondare, ci si ritrova nell’anno di grazia 2005-06: 1-0, Varricchio al 2’. L’ultimo atto è una lezione di calcio del professor Vannucchi nel fango di un lunedì sera di novembre 2010: 3-0, gol di Colombo, Vannucchi e Comazzi.

Mirco Giorgi