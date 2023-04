Storia recentissima, le due sfide con la Sampdoria. La prima è il 2-2 del 12 maggio 2021, con lo Spezia che rimandò di una giornata la salvezza. Pobega sugli scudi: al 15’ sfrutta un pallone vagante in area dopo un bel cross di Ferrer (0-1), al 73’, da attaccante vero, con un dribbling su Yoshida (1-2). In precedenza gli Aquilotti si divorano due volte lo 0-2, con Farias e Maggiore. E così la Sampdoria pareggia prima con Verre al 32’ e poi all’80’ con Keita. Infine il 2-1 del 22 ottobre 2021, con lo Spezia di Motta a fare la partita e la Samp a segnare al 15’ con autogol di Gyasi, su punizione di Candreva, che al 30’ raddoppia. Bello quanto inutile il gol di Verde al 90’. Più numerosi i precedenti con le due squadre che hanno generato il sodalizio genovese nel 1946. Nel 1920-21, ultimo massimo campionato su base regionale, lo Spezia visitò sia l’Andrea Doria (1-1, vantaggio di Morando al 7’, pari di Burlando, olimpionico di calcio e di pallanuoto, all’87’), sia la Sampierdarenese, vincendo 1-0 (Gallotti al 35’). Nella CCI 21-22 sconfitta 1-0 in casa dell’Andrea Doria (Della Casa al 44’), ancora vittoriosa nel 23-24 in Prima Divisione (Bagnasco al 44’). Nel 29-30 in B lo Spezia fu pesantemente battuto 5-0 dalla Dominante (una prima fusione voluta dal regime). L’anno dopo il club mutò nome in Liguria, contro il quale lo Spezia pareggiò 2-2 (doppietta spezzina di Girino, Nervi e Narizzano per i locali). Sciolta la fusione per dissesto finanziario, lo Spezia affrontò la Sampierdarenese in B nel 3233 (2-2, Comini e Bodrato per i genovesi, Arella e Mian per gli Aquilotti), nel 3334 (1-0, Comini su rigore) e nel 4041, con la denominazione di Liguria (1-1: Bollano al 2’, pari spezzino di Zuliani al 39’). L’ultima con l’Andrea Doria fu lo 0-0 in C nel 3536.

Mirco Giorgi