I precedenti

Da un lato una piccola società di provincia come lo Spezia, dall’altro l’Inter, unica che ha sempre militato nel massimo campionato e da sempre nel cuore della danarosa borghesia milanese. E’ un testa-coda sociale, più che sportivo: normale che Aquilotti e Biscione abbiano avuto poche possibilità di frequentarsi, appena tre sfide in campionato. La prima risale all’8 febbraio 1925, in un Italia ormai sotto totale controllo di Mussolini. Lo Spezia a chilometro zero inizia a segnare il passo, indebolito da troppe cessioni eccellenti, in un calcio che ormai va a vele spiegate verso il professionismo. Al 78’ (83’ per altre fonti) la svolta: Cevenini III, uno dei nazionali nerazzurri, tirò verso il portiere Bartolozzi, ma la palla fu respinta da un difensore: prima della linea secondo gli spezzini, oltre secondo l’arbitro Turbiani, che sancì lo 0-1. Lo Spezia non tornò più in massima serie fino all’incredibile promozione a porte chiuse del 2020.

Il 21 aprile 2021, sempre off limits, i bianchi riescono a fermare l’Inter lanciatissima verso lo scudetto. Farias in apertura brucia Handanovic, il vantaggio galvanizza i compagni anche dopo il pari di Perisic propiziato da Hakimi. Le grandi parate di Provedel e un pizzico di fortuna hanno aiutato lo Spezia, che con grande coraggio si portò a casa un 1-1 fondamentale per la salvezza.

Il pubblico finalmente tornò il 15 aprile 2022, ma stavolta l’Inter vinse 1-3 piuttosto agevolmente, nonostante il buon inizio degli Aquilotti. Alla mezz’ora Brozovic, lasciato solo da Maggiore, rompe l’equilibrio e da lì l’Inter dilaga. Lautaro la chiude al 73’, Maggiore all’88’ salva la bandiera, tris di Sanchez nel recupero.

