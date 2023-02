I Platek guardano alla meritocrazia Conta la salvezza

La lunga, anche troppo, trattativa per portare Leonardo Semplici allo Spezia si è finalmente conclusa. Gli americani sono pragmatici, per loro al primo posto vengono i meriti. I Platek forse neppure conoscevano l’allenatore che due anni fa ha salvato il Cagliari dalla B, ma sulla loro proposta di contratto non possiamo biasimarli. Se Semplici traghetterà lo Spezia al traguardo della salvezza avrà non uno, ma altri due anni di panchina. Altrimenti stretta di mano e amici come prima. Dovrebbe essere sempre così. Se il mister ha accettato, vuol dire che è convinto di salvare le Aquile. Potrà contare su un gruppo di calciatori unito, questa è la più bella notizia quando bisogna remare tutti dalla stessa parte.

M.B.