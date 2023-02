I messaggi dei tifosi sui social "Dispiaciuti per l’esonero di Gotti"

Comprendiamo i tanti tifosi dispiaciuti per l’esonero di Luca Gotti, i tanti messaggi inviati sui social, i tanti che non sono d’accordo. Ci associamo al dispiacere, perché siamo davanti a un fatto molto doloroso per chi lo subisce. Dal punto di vista tecnico, però, non possiamo che condividere e anzi riteniamo che la decisione sia stata tardiva, soprattutto dopo quanto è accaduto a Empoli. Che le responsabilità non siano tutte del tecnico, va detto con franchezza, come va riconosciuto che, senza il recupero di Mbala Nzola forse oggi la stagione degli Aquilotti sarebbe già ampiamente compromessa.

Ciò detto, sono evidenti anche le carenze tecniche: dall’aver sacrificato Gyasi e Verde in un modulo che non li valorizza, all’essersi intestardito con la difesa a tre senza che ci fosse la qualità sufficiente per farla, alla gestione delle forze e conseguenti infortuni, ai vistosi cali dei secondi tempi, indice di una squadra poco abituata all’intensità (chissà se i giocatori della nostra serie A guardano le partite di Champions e si chiedano come mai lì si corre a mille all’ora e qui si passa gran parte del tempo nella propria metà campo). Comunque, l’esonero di Gotti non esoneri area tecnica e i giocatori stessi a guardarsi dentro. Che i due mercati si siano risolti in un indebolimento di una squadra che già l’anno scorso era più debole di quella dell’esordio in A, dovrebbe far riflettere anzitutto i Platek e chi questi mercati li ha condotti. Che sia arrivato il tempo che i giocatori si diano una mossa, pare altrettanto solare. Chi sarà chiamato al capezzale della squadra dovrà tirare fuori intensità, duttilità tattica, valorizzazione delle risorse, meritocrazia. Si può anche retrocedere, ma solo dopo essersi garantiti un funerale di prima classe, come diceva Menicagli, presidente dello Spezia 1962-69

Mirco Giorgi