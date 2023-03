I giovanissimi under 13 agli ’ottavi’ nazionali

Grande soddisfazione in casa Spezia per il traguardo raggiunto dall’Under 13 (nella foto) di mister Pierfederico Trifoni, capace di aggiudicarsi il girone A del campionato Giovanissimi professionisti Under 13. Una vittoria ottenuta grazie alla somma dei punteggi sul campo, tra i quali si ricordano i netti successi nel doppio confronto con la Juventus o il poker rifilato al Genoa nel derby ligure, e quelli totalizzati come bonus, che regalano agli aquilotti il pass per la seconda fase interregionale. Classifica finale che recita, dunque, Spezia capolista, a quota 55 punti, seguita da Torino (45 punti) e Genoa (33 punti). Ad attendere gli aquilotti vi sarà ora un quadrangolare composto dalle vincenti (presto il nome delle avversarie) degli altri gironi, per un totale di sedici squadre, suddivise in quattro raggruppamenti da quattro. Il poker di formazioni che riuscirà ad aggiudicarsi il proprio girone, si andrà ad affrontare nelle finali nazionali, che decreteranno quella che sarà la vincitrice in assoluto. "All’Under 13 di mister Trifoni vanno dunque i nostri complimenti – affermano dal club di via Melara – per il traguardo raggiunto e il più sentito augurio per il finale di stagione nella fase conclusiva del campionato".

Intanto, in occasione della sosta per le nazionali, il campionato Primavera si è fermato, mentre l’Under 17 di Leonardo Ventura è scesa regolarmente in campo, al comunale ‘Redini’ di Cascina, per sfidare il Pisa, ma il match è stato interrotto sullo 0-0, dopo 20 minuti della ripresa, a causa dell’infortunio dell’arbitro Campagni. Ha riposato l’Under 15, mentre l’Under 16 ha disputato un’amichevole contro i pari età di Malta al Ferdeghini, chiudendo sul 2-2: doppio vantaggio spezzino di Ferrari e Arrighi, replica successiva di Denzil Muscat e Ewurum. Marco Magi