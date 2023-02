I due stranieri Anich e Bukva fanno sorridere la Fezzanese

La prima rete in maglia verde degli ‘stranieri’ nell’ordine l’australiano Anich e lo svedese Bukva consente alla Fezzanese di agguantare il pareggio sul 2-2 sul difficile campo del Chieri dopo essere stata sotto 2-0 alla fine del primo tempo. Per la compagine del presidente Arnaldo Stradini è il sesto risultato utile consecutivo, ottenuto nella ventottesima giornata del girone A di serie D, che gli permette di salire al nono posto in graduatoria agganciando la Castellanzese, sconfitta 3-0 dal Legnano, e sopravanzandola avendo vinto i due scontri diretti. Questo importante pareggio consente ai fezzanoti di portare a sei i punti di vantaggio sulla zona play-out attualmente occupata dal Pinerolo, quindicesimo, sconfitto 2-1 ad Asti. I ragazzi di Stefano Turi dopo aver giocato un opaco primo tempo disputano una ripresa pimpante e determinata recuperando una partita che sembrava persa. Da notare che inizialmente i verdi si schieravano con un inedito 3-4-3 schierando il difensore Terminello a centrocampo invece che con il solito 3-5-2. Ottima comunque sul piano del carattere la prova di Baudi & C. in una gara che ha avuto due volti ben distinti infatti ad un primo tempo di chiara marca chierese nel quale si portavano sul 2-0 faceva seguito una ripresa dominata dal team di Fezzano che pareggiava 2-2 sfiorando un clamoroso sorpasso nei minuti di recupero col giovane Lunghi che metteva di poco sopra la traversa. Il risultato permette alla Fezzanese di mantenere una lunghezza di vantaggio sul Chieri evitando di essere scavalcata in classifica dai rivali torinesi e da fiducia e morale a tutto l’ambiente in vista del prosieguo della stagione.

Sentiamo il mister Stefano Turi che con questo prezioso punto festeggia al meglio il compleanno essendo nato il 19 febbraio. "Siamo stati un pò ingenui nel primo tempo subendo due gol che potevano darci una mazzatta – afferma – nella ripresa la squadra ha reagito convinta nei propri mezzi e di quello che sa fare è entrata in campo bene ed alla fine credo che sia un risultato giusto".

La prossima giornata, la 29ª, i fezzanoti anticiperanno a sabato 25 febbraio il match delle ore 15 del ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il fanalino di coda Fossano.

Paolo Gaeta