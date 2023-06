I ’bravi fanti’ del Capellini-Sauro nello sport e nel profitto scolastico

Prosegue la 9ª edizione del concorso scolastico “I ciù bravi fanti dè Speza” riservato agli istituti superiori della nostra città i cui docenti di motoria in sinergia con i consigli di classe hanno scelto 5 alunni tra i più meritevoli in campo sportivo e didattico. La manifestazione sponsorizzata dalla Monbat Italy, attiva nel campo ambientale a livello internazionale, ha come scopo infatti di valorizzare le eccellenze nel mondo della scuola e la divulgazione tra i nostri giovani delle bellezze del territorio. La Monbat Italy, con il suo presidente Nanni Grazzini, già presidente dello Spezia calcio, ha consegnato agli alunni premiati biglietti omaggio sulle tratte gestite dai battellieri del Consorzio del Golfo dei Poeti.

Per l’Itis Capellini-Sauro diretto dal dirigente Antonio Fini i docenti di motoria coordinati da Graziella Menoni, Massimo Baudone e Lidia Battisti hanno selezionato i seguenti alunni: Marco Pagni (5BINF) nazionale arti marziali karate, Gabriele Lunghi (5EL) calcio Fezzanese (serie D Lnd) convocato in Juniores Cup, Simone Dall’Olio (5BLS) atletica leggera 400 mt livello nazionale, Riccardo Di Giorgio (5ALS) calcio Primavera Spezia, Matteo Manfroni (5CL) calcio Eccellenza Forza e Coraggio. Tutti gli alunni oltre agli ottimi risultati ottenuti hanno una media didattica superiore al 7.5.