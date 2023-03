I big match finiscono in parità Situazione invariata in vetta

In parità il big match tra primi (Termo A) e secondi (Sarzana A). Stesso esito in Serie B, dove però è il Sarzana B a mantenere la vetta, dopo il pari col Riccò B. Serie A. Sarzana A-Termo A 2-2, Termo B-Maxim A 2-2, Maxim B-Valdellora A 2-2, Jolly B-Termo C 2-2, Lizza A-Riccò A 4-0, Campetto A-Centrale A 2-2, Pianta A-Goriziana 2-2. Classifica: Termo A punti 71; Sarzana A 65; Campetto A 63; Termo B 58; Valdellora A 53; Centrale A 51; Termo C e Jolly B 48; Maxim A 42; Lizza A 41; Pianta A 40; Maxim B 38; Goriziana 31; Riccò A 23. Serie B Maxim C-S.Stefano A 4-0, S. Stefano B-Follo 2-2, Valdellora B-O’Scaineto 3-1, Lizza B-Campetto B 2-2, Riccò B-Sarzana B 2-2, Centrale B-Pianta B 4-0, Pitelli A-Lizza C 2-2. Ha riposato: Jolly A. Classifica: Sarzana B punti 62; Riccò B 60; Pitelli A 59; Follo 58; Valdellora B 57; Campetto B 56; Centrale B 54; O’Scaineto 51; S.Stefano A 50; Jolly A 48; Lizza B 44; S.Stefano B e Maxim C 35; Lizza C 34; Pianta B 23. Serie C Valdellora C-Maxim D 3-1, Centrale C-Pitelli B 1-3, S. Stefano C-Jolly C 0-4, Termo D-Riccò C 3-1. Classifica: Centrale C punti 62; Maxim D 55; Valdellora C e Jolly C 54; Termo D 48; Pitelli B 46; Riccò C 40; S. Stefano C (-2) 39.

marco magi