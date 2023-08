Holm sempre più vicino al passaggio all'Atalanta: Verde in stand-by a La Spezia, Ferrer potrebbe restare

Nei prossimi giorni il difensore centrale Iva Gelashvili sarà al ‘Ferdeghini’ per sottoscrivere il contratto che lo legherà al club bianco fino a giugno 2024. Un vincolo prorogabile per altri tre anni nel momento in cui lo Spezia eserciterà l’obbligo di riscatto. Eduardo Macia ha fatto ricorso al suo lavoro di scouting arruolando, a costo zero, questo atleta alto 191 centimetri, molto similare a Wisniewski per caratteristiche tecniche e fisiche. Per alimentare ambizioni di promozione diretta servirebbe un altro attaccante esterno esperto che presupporrebbe, però, un investimento importante da parte del club, al momento poco ipotizzabile. A meno che non si faccia ricorso al mercato degli svincolati. La cessione, sempre più probabile di Emil Holm all’Atalanta per dieci milioni di euro complessivi (3 per il prestito gratuito, 7 per l’obbligo di riscatto) non cambierà la filosofia aziendale che non contempla cash in uscita con annesso sbilanciamento di bilancio. Macia cercherà di concretizzare anche le cessioni non facili di Sala, Bourabia e Ferrer (nella foto), anche se quest’ultimo, dopo il mancato arrivo di Pierozzi dalla Fiorentina, non è escluso possa restare. Ancora in stand-by la posizione di Verde. Sul fronte giocato, ieri la squadra ha continuato la preparazione in vista del match di Bolzano. Sicuramente out Wisniewski, Hristov e Cugnata. Nelle fila del Sud Tirol non ci sarà il centrocampista belga Daouda Peeters, infortunato.