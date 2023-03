Holm e Bastoni rientreranno dopo la sosta

Entusiasmo alle stelle, ieri mattina, in seno al gruppo aquilotto alla ripresa degli allenamenti a Follo. La vittoria sull’Inter e i cinque punti di vantaggio dal Verona, in un turno dove da sponda scaligera si ipotizzava l’aggancio, hanno trasmesso agli Aquilotti linfa energizzante in vista del match di venerdì prossimo contro il Sassuolo. Per la gara contro i neroverdi mister Semplici avrà nuovamente a disposizione Reca e Marchetti, che hanno scontato il turno di squalifica e Moutinho, da ieri nuovamente in gruppo. Saranno ancora ai box Bastoni e Holm per i quali, per ammissione dello stesso mister Semplici, si profila il rientro dopo la sosta. Due giocatori fondamentali nell’economia della squadra sulle cui qualità il tecnico fiorentino potrà contare proprio nel match-salvezza contro le Salernitana del 2 aprile. Per il vice capitano aquilotto, ai box dallo scorso 17 gennaio, si ipotizzava un rientro col Sassuolo, salvo poi constatare la necessità di ulteriore tempo, mentre per Holm le terapie in atto per curare il problema alla parte alta degli adduttori stanno sortendo discreti effetti benefici, fermo restando che il giocatore dovrà convivere un po’ con il fastidio. Nel frattempo i tifosi si stanno mobilitando per seguire in massa le Aquile in Emilia. Oltre ai quattro pullman allestiti dal gruppo Belini frizzanti (3) e Gruppo Bullone (1), in tantissimi si muoveranno a bordo di mezzi privati. Da ieri è iniziata la prevendita dei biglietti nel settore ospiti del ‘Mapei’ sul circuito ticket.sassuolocalcio.it e nei punti vendita Vivaticket. I tagliandi, al costo di 20 euro, potranno essere acquistati fino alle ore 19 di giovedì.

Fabio Bernardini