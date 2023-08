Holm, Atalanta vicina: La Spezia, Bourabia verso Frosinone

Filo diretto Spezia-Bergamo per definire nei dettagli il passaggio del difensore Emil Holm (nella foto) ai nerazzurri orobici. A grandi linee l’affare è definito, Macia ha lavorato sulle modalità di trasferimento del giocatore evitando strategicamente l’obbligo di riscatto. La formula in esame è quella del trasferimento a titolo definitivo per un importo di base di 10 milioni di euro, che potrebbe crescere con alcuni bonus tra cui una percentuale sull’eventuale rivendita. E come per l’operazione Nzola potrebbe arrivare in aggiunta un giovane del vivaio atalantino, magari uno di quelli che Gasperini aveva convocato in ritiro: Bertini, Bonfanti, Guerini, Sassi Vismara, Cisse. Contestualmente l’Atalanta punta a piazzare Zortea e Soppy. La chiusura del cerchio attesa a stretto giro di posta, non più tardi lunedì quando la Juventus potrebbe rilanciare mettendo sul piatto una proposta di acquisto di poco superiore a quella dell’Atalanta. Il club orobico è, comunque, in pole position. A corollario va ricordato che la metà del ricavo di vendita andrà al Sønderjyske. Resta in standby la posizione di Verde per il quale sarà decisiva la prossima settimana. Per lui non escluso un trasferimento anche ad un club di B. Lo Spezia, dalla sua cessione, vorrebbe monetizzare un importo sui due milioni di euro. Anche per Ferrer e Sala non facile una ricollocazione, Bourabia pare destinato al Frosinone. Macia ha lavorato anche su giocatori che non rientrano nei piani tecnici.

Definite le risoluzioni consensuali dei contratti di Zuppel e Colombini. Restano da piazzare Sher e Nguiamba. In entrata, lo Spezia, com’è noto, definito l’ingaggio del centrocampista Giovanni Corradini, proveniente a titolo definitivo dalla Fiorentina con nessun esborso di cash nell’ambito del trasferimento di Nzola alla Viola. Per lui un contratto fino al 2026, con possibilità da parte della Fiorentina di esercitare il diritto di prelazione, entro i prossimi due anni, a una cifra prestabilita. Infine da segnalare il passaggio di Viktor Kovalenko all’Empoli.