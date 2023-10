Hockey su pista. Sarzana avanti verso la Champions. Primo turno superato di slancio

Due successi netti e un sconfitta comunque indolore. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation torna con un carico di speranze e certezze in più dalla trasferta in Catalogna, riuscendo a ottenere il passaggio al secondo preliminare per poi sperare di disputare la Champions League. Il primo ostacolo dunque è stato superato, come nelle previsioni e soprattutto nella volontà della vigilia. La società e la squadra vogliono fortemente tornare a partecipare alla Champions, competizione alla quale hanno avuto accesso nella scorsa stagione come vincitrice della Coppa Italia. Non avendo crediti da utilizzare però i sarzanesi dovranno guadagnarsela attraverso i preliminari. Quello concluso a Igualada, in Spagna, li ha premiati grazie ai successi ottenuti contro gli svizzeri del Thurnester con il punteggio di 6-0 poi bissato con il travolgente 13-2 con il quale i ragazzi diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis (nella foto) si sono imposti contro gli inglesi del Kings Lynn Hockey Club. La partita conclusiva di ieri contro i padroni di casa dell’Igualada è stata quindi ininfluente ai fini del passaggio del turno quindi la sconfitta per 11-7 non ha pesato. Oggi sono in programma i sorteggi e così si sapranno le prossime tre avversarie dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel secondo turno preliminare. Il quadrangolare si disputerà del 2 al 5 novembre e la vincente disputerà la Champions League.