Hockey serie A1. Sarzana sfrutta il fattore campo. Doppietta di Festa, Sandrigo ko

Percorso netto dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Nella seconda gara, ancora in casa, del campionato di A1 i rossoneri hanno superato 4-2 al Vecchio Mercato un mai domo Sandrigo capace di non abbattersi sotto i colpi rossoneri, ritrovandosi a un passo dal clamoroso aggancio nel finale della prima frazione di gioco. Sul 3-2 però nella ripresa ci ha pensato l’argentino Joaquin Olmos, sempre più beniamino del numeroso pubblico presente l’altra sera al palazzetto, a insaccare sotto la traversa il tranquillizzante 4-2 che ha raffreddato l’impeto dei veneti, nonostante il costante sostegno di una curva che con sportività ha giocato una sfida a distanza con i supporters Incessanti rossoneri. Per i ragazzi diretti da Paolo De Rinaldis la gara si era messa in discesa dopo neppure un minuto grazie a Garcia poi Festa (nella foto) con una doppietta ha allungato il passo.

Tutto finito? No, perchè il Sandrigo si è svegliato, ha segnato due reti poi ha trovato il rientrante portiere Simone Corona bravo a salvare due tiri diretti dell’ex Moyano. Nel secondo tempo Olmos insacca da distanza ravvicinata e fissa il 4-2. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha schierato: Corona, Borsi, Festa, Illuzzi, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Angeletti, Venè. Altri risultati: Giovinazzo-Bassano 2-4, Monza-Lodi 3-3, Follonica-Trissino 2-2, Valdagno-Grosseto 2-1, Breganze-Montebello si gioca mercoledì.