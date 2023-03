Hockey Serie A1

Turno domenicale per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che dopo la bella prova di giovedì sera contro il Porto in Champions League torna a pensare al campionato di serie A1. Oggi alle ore 18 alla pista del "Vecchio Mercato" arriva per la prima volta il Montecchio Precalcino formazione veneta, neo promossa, che occupa il penultimo posto in classifica. Ma l’esperienza, anche recente, impone ai rossoneri di Paolo De Rinaldis di non fidarsi troppo della grduatoria. Una settimana fa infatti i sarzanesi sono stati battuti a sorpresa al Montebello, fanalino di cda del campionato. L’Hockey Sarzana dunque non può concedersi distrazioni e cali di concentrazione raggiungendo l’obiettivo della vittoria per consolidare ulteriormente la posizione di alta classifica e dare continuità a quella che potrebbe diventare la miglior stagione da quando il club disputa la massima serie. Si gioca alle 18 arbitrano Giovanni Andrisani e Mauro Giangregorio di Giovinazzo. Diretta sul canale della Federazione con commento di Riccardo Giorgi.