Hockey serie A1

Sarà una partitissima quella in programma sabato sera al ’Vecchio Mercato’. Sulla pista cittadina infatti arriva il Forte dei Marmi capolista del campionato di hockey di serie A1, proprio per questo la società Hockey Sarzana Gamma Innovation ha attivato la ’Giornata rossonera’ in base alla quale non saranno validi gli abbonamenti annuali sottoscritti dai tifosi, tranne che per i possessori della tessera Oro che dispongono quindi del posto assegnato. Per tutti gli altri spettatori e possessori dell’altro abbonamento è invece aperta la prevendita dei biglietti al costo di 10 euro, alla segreteria in piazza Terzi dalle 18 alle 20 che si concluderà domani, venerdì.

Al Forte dei Marmi, squadra diretta dal tecnico Alessandro Bertolucci grande ex della serata e lanciata in vetta, sono stati invece riservati 172 tagliandi tra la curva ospiti e la tribuna. I biglietti rimasti invenduti saranno a disposizione sabato sera all’ingresso del ’Vecchio Mercato’. L’atteso confronto fra Hockey Sarzana Gamma Innovation e Forte dei Marmi si gioca alle 20.45.