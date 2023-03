Hockey Sarzana, vietato distrarsi contro il ’fanalino’ Montebello De Rinaldis chiede concentrazione

Non dovrà essere assolutamente un allenamento ma una partita vera, per fare punti utilissimi a mantenere la posizione più alta possibile in classifica in vista dei play off del campionato di serie A1 e mettere ulteriore benzina e autostima nel motore. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation gioca stasera a Montebello, sulla pista dell’ultima in graduatoria con 8 punti all’attivo. Una distanza notevole dunque tra le contendenti, ma proprio il rischio di troppa leggerezza (anche in vista dell’attesa sfida di giovedì prossimo in Champion’s League contro il Porto) potrebbe giocare tiri mancini. E’ in programma stasera la quint’ultima gara della regular season e il terzo posto in classifica deve essere difeso. "Bisogna stare molto attenti – spiega il tecnico Paolo De Rinaldis – perchè le gare apparentemente semplici sono quelle che ingannano. I veneti hanno bisogno di punti e avranno le loro belle motivazioni di fronte a un avversario di alta classifica: per questo chiederò la massima attenzione ai ragazzi come ho fatto domenica a Viareggio temendo un calo di concentrazione dopo la trasferta in Portogallo". Il Montebello diretto da Mauro Zini è ultimo con 8 punti frutto di 2 vittorie e 2 pareggi. Si gioca alle 20.45 al Palasport di Montebello, arbitrano Matteo Galoppi e Daniele Moretti di Follonica, ausiliario Paolo Capitanio di Vicenza. Le altre partite: Forte dei Marmi-Vercelli; Lodi-Bassano; Montecchio-Cgc Viareggio; Valdagno-Grosseto; Monza-Sandrigo; Trissino-Follonica.