Hockey, Sarzana Under 13 trionfa

In attesa delle finalissime nazionali che si disputeranno a Follonica, i ragazzini dell’Hockey Sarzana si sono allenati davvero molto bene prendendosi una bella soddisfazione. La squadra della categoria Under 13 rossonera infatti ha vinto il torneo intitolato a ’Nando e Mirko’ organizzato dall’Asd Montebello. Oltre alla coppa dei vincitori, il giocatore sarzanese Gregorio Tonelli si è aggiudicato anche il trofeo come miglior atleta della manifestazione. Nella trasferta veneta la formazione sarzanese ha superato il Sandrigo con il punteggio di 5 a 2 quindi si è imposta sul Montebello bianco 11 a 0 chiudendo il girone superando anche Coreggio 6-0. In semifinale vittoria contro il Montecchio Precalcino con il punteggio di 4 a 2 e nella finalissima disputatata f ancora contro il Sandrigo successo con il punteggio di 5 a 0.

Nella foto: la squadra Under 13 dell’Hockey Sarzana con il presidente Maurizio Corona