Hockey Sarzana regge un tempo Poi il Porto cala una cinquina

Difficile poter fare di più contro una squadra così attrezzata come il Porto ma per un tempo l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha tenuto testa alla corazzata portoghese chiudendo la frazione sul risultato di 0-0. Nella ripresa i padroni di casa hanno firmato la cinquina che condanna i sarzanesi alla terza sconfitta consecutiva nel girone di Champion’s League ma riapre i conti per la qualificazione. Infatti nell’altra sfida del raggruppamento è arrivato il pareggio 4 a 4 tra gli spagnoli del Noia e il Trissino. Insomma formazioni in corsa mentre per i sarzanesi adesso ci sarà la ricerca di altre emozioni come quella provata a Oporto (nella foto), in una delle "case" più belle e accoglienti dell’hockey europeo. Peccato dunque per il primo tempo concluso sul punteggio di 0- 0 che ha acceso le speranze di potersi giocare alla pari una sfida alla vigilia definita impossibile. Per i ragazzi di Paolo De Rinaldis adesso c’è da pensare al campionato di serie A1 e alla trasferta di domani pomeriggio alle ore 18 sulla pista del Cgc Viareggio per mettere ancora punti a sostegno dell’alta classifica.

m.m.