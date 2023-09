Hockey Sarzana-Lodi al Vecchio Mercato: Memorial Vettone a Sarzana

Sono le prove per testare la condizione del gruppo quindi particolarmente importanti per gli allenatori. Domani, alle 21 si gioca la 10ª edizione del memorial ’Luigi Vettone’ in ricordo dell’appassionato di hockey e socio dell’azienda Gamma Innovation, diventato poi sponsor del club rossonero. In pista al Vecchio Mercato Hockey Sarzana e Amatori Lodi: tra le due società, nonostante la naturale rivalità sportiva, c’è molta stima e lo dimostrano le frequenti amichevoli precampionato oltre che i buoni rapporti che ancora legano la società lombarda agli ex Paolo e Francesco De Rinaldis e Domenico Illuzzi. Ingresso gratuito