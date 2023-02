Secondo turno di Champion’s League per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation e quella di stasera sarà una sfida emozionante oltre che difficilissima. I rossoneri sono ospiti del Trissino altra formazione italiana nel girone col Porto e gli spagnoli del Noia. I veneti padroni di casa oltre a essere i protagonisti assoluti del campionato di serie A1 condotto in solitaria al vertice della classifica, al debutto nella massima competizione europea hanno pareggiato 1-1 in casa del Porto, una delle formazioni più forti in Europa. Le strade tra Sarzana e Trissino, allenato dall’ex rossonero Alessandro Bertolucci, in questa stagione si sono già incontrate tre volte. Iniziando con la doppia sfida in Supercoppa italiana e nella gara di andata del campionato. Tutte sono state vinte dai biancazzurri trissinesi. In coppa Italia, lo scorso anno, arrivò però il clamoroso sgambetto con il successo sarzanese che valse poi la cavalcata verso la finalissima poi vinta a Forte dei Marmi. Al debutto in Champion’s i sarzanesi sono stati sconfitti di misura in casa dal Noia. Si goca alle 20.45 al "PalaDante" di Trissino arbitrano i portoghesi Joaquin Pinto e Porfirio Fernandez.