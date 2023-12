Hockey Sarzana, caccia ai 3 punti. A Vercelli pensando alla Coppa

Una vittoria per poi fare i conti a fine serata sui risultati dalle altre piste. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation intanto deve conquistare i tre punti nel turno infrasettimanale del campionato di serie A1 in programma stasera a Vercelli, poi sperare in un colpaccio del Valdagno a Lodi, che consentirebbe ai rossoneri di chiudere il girone di andata in quarta posizione quindi disputare in casa il primo turno della final eight di Coppa Italia. Ma intanto c’è da superare l’ostacolo Engas Vercelli nella sfida che stasera si disputerà alle 20.45 in un ’PalaPregnolato’ a porte chiuse a causa dei lavori di ristrutturazione del palazzetto (arbitrano Eccelsi di Novara e Molli di Viareggio). I sarzanesi diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis (nella foto, che proprio a Vercelli ha vinto una coppa Italia di A2) sono sicuri di essere qualificati alla finale di Coppa Italia insieme a Forte dei Marmi, Trissino, Follonica, Grosseto, Lodi, Valdagno. In lotta per l’ultimo posto rimasto tra Montebello, Sandrigo e Bassano.