Hockey, la supersfida di A1. Sarzana-Lodi vale l’alta classifica. De Rinaldis contro il suo passato

Una supersfida che sarà un classico di questa affascinante e avvincente stagione del campionato di serie A1. Oggi si affrontano Hockey Sarzana e Amatori Lodi nella gara di ritorno di campionato ma tra qualche giorno il ’duello’ si ripeterà nella final-eigh di Coppa Italia (anche se è ancora pendente un ricorso del Grosseto che potrebbe rivedere la griglia) e chissà se la sorte non riserverà un nuovo appuntamento anche nei play off scudetto. Intanto oggi alle 18, nell’insolito turno domenicale, alla pista del ’Vecchio Mercato’ si gioca per l’alta classifica. I rossoneri più belli di sempre sono al terzo posto dietro le super corazzate Forte dei Marmi e Trissino, mentre i lombardi da sempre squadra in lotta per il titolo è scivolata in quinta posizione anche se a soli 3 punti dai sarzanesi. Sarà una bella sfida tra società che si rispettano molto e presentano tanti ex, tra questi anche il tecnico Paolo De Rinaldis che proprio col Lodi sfiorò anni fa lo scudetto. Sarzana in grande condizioni, spinto da 4 vittorie consecutive mentre i lombardi diretti da Pierluigi Bresciani dopo due pareggi in campionato hanno perso in Champion contro l’Oliverense. Arbitrano Matteo Galoppi di Follonica e Carlo Iuorio di Salerno.