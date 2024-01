Hockey, emozione prima di Sarzana-Pas Aloi di Ws Europa Cup. Il commosso ricordo di Riccardo Bertone

Quattro italiane in corsa per la Ws Europa Cup. Ai quarti di finale infatti oltre all’Hockey Sarzana Gamma Innovation sono arrivate anche Monza, Follonica e Valdagno mentre il Grosseto è stato sconfitto ai rigori dall’Igualada. L’abbinamento delle sfide che si disputeranno all’andata il 17 febbraio e al ritorno il 16 marzo vedrà i sarzanesi affrontare il Monza nella prima partita al "Vecchio Mercato". Le altre partite saranno Murches (Portogallo)-Follonica; Igualada (Spagna)-Valdagno; Voltrega Movento (Spagna)-Braga (Portogallo). Entusiasmo alle stelle nel Sarzana che dopo il 3° posto consolidato a suon di vittorie consecutive nel campionato di serie A1 prosegue la corsa anche in Europa. Nella sfida di sabato sera contro il Pas Alcoi vinta 8-4 dai ragazzi di Paolo De Rinaldis grande risposta del pubblico e anche un momento particolarmente emozionante. Prima dell’incontro infatti il presidente Maurizio Corona e l’allenatore Paolo De Rinaldis hanno abbracciato i famigliari di Riccardo Bertone che si è spento a ottobre. Ricky era un giocatore di hockey e grande appassionato della disciplina e nel suo ricordo è stata consegnata a papà Domelino, mamma Edda e al fratello Nico la maglia con la quale Riccardo giocava nella formazione dei veterani rossoneri.

Massimo Merluzzi