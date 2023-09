"Ho fiducia nei giocatori". Mister Alvini lancia Verde

Conferenza stampa anticipata come sempre di due giorni per il mister aquilotto Alvini. Sono rientrati o stanno rientrando i nazionali, ma in previsione della sfida di venerdì a Venezia ci sono tanti punti interrogativi sulla formazione. Sicuri assenti Hristov , Wisniewsky, Muhl, Beck e Cugnata. Qualche cambio inevitabile sopratutto dietro. Di buono, le prove di Esposito nell’Under21 e la disponibilità di Daniele Verde, che potrebbe essere la sorpresa di venerdì.

Mister come sta la squadra e come arriveremo al Venezia? "Abbiamo lavorato tanto e forte per consolidare i principi, migliorare la squadra e dare una giusta identità".

Verde e Dragoswski?

"Verde si è sempre allenato, ho sempre parlato con lui dall’inzio, ringrazio lo staff perchè se sarà a disposizione a Venezia è merito loro. Non ha giocato prima perchè non c’erano le condizioni. Ora è completamente recuperato. Il nostro portiere giocherà, ha la nostra fiducia come gli altri portieri. Auspichiamo che tutti possano migliorare" Considerando le assenze, che modulo potrebbe adottare?

"Reca giocherà, Muhl vedremo se portarlo, tre o quattro dipende dalla disponibilità e dall’atteggiamento dei ragazzi. Hristov sarà con noi tra un mese, piano piano miglioreremo".

Da Venezia a Venezia, cosa è cambiato?

"Vedo un gruppo migliorato che ha voglia di riprendere un percorso, siamo decisi nella direzione da prendere, ho fiducia in tutti i ragazzi. Il Venezia è forte lo dicono i numeri, giocano insieme da un anno, abbiamo grande rispetto ma a me interessa la mia squadra".

Squadra giovane, l’aspetto mentale è fondamentale. E ora c’è anche Elia..

"A me la squadra piace, stiamo lavorando per migliorare, siamo giovani e c’è bisogno di tempo. I ragazzi devono fare un percorso e noi dobbiamo aiutarli. Elia è un ottimo giocatore che ci dà altre soluzioni, viene da un anno sfortunato, ma noi ci crediamo".

A che punto è la squadra di Alvini?

"Serve tempo, non è stato un inizio facile, con tanti ragazzi giovani e nuovi"

