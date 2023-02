Grande Trading Logistic Spezia Parte male ma poi trionfa a Genova

COLOMBO GENOVA

1

NPSG TRADING LOGISTIC

3

COLOMBO GLOBAL GENOVA: Zoratti 5, Conoci 0, Tomà 13, Menichini 11, Cai 6, Lottero 0, Coser 9, Coppolecchia 15, Rampa e Rani liberi; n.e. Salvador Gilardi, Ventura. All. Bottaro.

NPSG TRADING LOGISTIC SPEZIA: Figini, Mandoloni 6, Vaquer 9 Marini 8, Bonati 14, Moretti 10, Cormio 23, , De Muro e Briata liberi; n.e. Borrello, Figini, Pierro, Anghinetti, Lanzoni. All. Parisi.

Arbitri: Sinigaglia e Fibbi.

Parziali set: 25-22 23-25 20-25 16-25

GENOVA – Ottima vittoria della Npsg Trading Logistic Spezia che, pur orfana di capitan Lanzoni, torna dalla trasferta genovese contro la Colombo Global nella serie B maschile di pallavolo con la consapevolezza di aver compiuto un passo importante verso la salvezza. I biancazzurri regalano agli avversari il primo set, terminato sul 25-22, commettendo troppi errori e non riuscendo ad essere efficaci a muro. Però hanno il merito di non perdersi d’animo e da metà del secondo parziale il match cambia totalmente e la squadra spezzina di coach Parisi comincia ad ingranare, migliorando notevolmente la ricezione e l’attacco e riuscendo a chiudere con un tiratissimo 23-25. Dalla terza frazione di gara il muro inizia a funzionare a dovere. Un aspetto fondamentale per imporsi 20-25. Nella quarta parte della sfida tutto gira a meraviglia per la Npsg Trading Logistic Spezia, fino al 16-25 finale. Vendicato, quindi, il 3-1 subìto nella gara di andata. Migliore in campo Cormio, autore di ben 23 punti che gli sono valsi la palma di ’top scorer’ dell’incontro.

Ilaria Gallione