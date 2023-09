Golfo dei Poeti: Obiettivo sui giovani a La Spezia

Cestisticamente questa provincia è da sempre la più attiva di tutta quanta la Liguria. E così c’è da registrare la nascita di una nuova realtà: la Società Basket Golfo dei Poeti Asd. Il nuovo club è stato fortemente voluto e costituito da altre realtà provinciali del territorio: U.S. ‘Gino Landini’ Asd, Uisp Giovani ‘Claudio Papini’ asd, Scuola ‘Basket Sarzana’ asd ed ‘Arcola Basket’ asd. "L’obiettivo principale – dice il nuovo club in un anota – è offrire ai giovani atleti (dal minibasket, a salire con le fasce di età), un percorso di crescita sia sotto il profilo umano e sia sotto quello cestistico, con un traguardo possibile e raggiungibile, ovvero giocare in una compagine che li rappresenti e che consenta di esprimersi al meglio". "Le attività del minibasket rimarranno singole identità di ogni propria associazione – prosegue la società – ma con un’attenzione ed un impegno alla collaborazione, che porterà ad una sempre e più continua integrazione dei mini-atleti così che un domani, divenuti ‘Atleti Under’, siano già integrabili in squadre per obiettivo ed attitudine, organizzate dalla Società Basket Golfo dei Poeti Asd e sentirsi parte di una famiglia".

Per la stagione in corso la Società Basket GdP è iscritta ai seguenti campionati: Under 15 Eccellenza Toscana, Under 17 Eccellenza Liguria e Under 19 Gold Liguria. Lo staff tecnico è diretto, coordinato e supervisionato da due noti allenatori del settore cestistico ligure e toscano Maurizio Bertelà e Gabriele Ricci mentre il consiglio direttivo è presieduto da Francesca Arrigoni, che dopo aver realizzato e concretizzato la nascita e la crescita dell’Arcola Basket, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco accettando questa nuova sfida, sposando il motto (di nave Vespucci) "Non chi comincia ma quel che persevera". Il nuovo progetto, infine, ha già ottenuto il supporto di Dino Mascolo, ex cestista, che con la sua azienda Enjoy Yacht ha espresso la volontà di partecipare quale mainsponsor di questo progetto.

G.S.