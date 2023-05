Golfo dei Poeti e Snoopy team leader provinciali

Sono il Golfo del Poeti e lo Snoopy team di Sarzana ad aggiudicarsi il titolo di campione provinciale a squadre nella Coppa Italia Tpra di tennis. A Sarzana, nei campi in terra rossa del circolo di via Posta Vecchia, l’epilogo della fase spezzina che ha coinvolto tredici squadre, per un totale di 77 giocatori, trentatre incontri e quasi cento partite. Nel tabellone Oro, la vittoria è andata a una delle favorite, il Golfo dei Poeti (Ct Ceparana). La squadra capitanata da Matteo Marcello, dopo aver vinto il girone di qualificazione e battuto il Follo B in semifinale, ha avuto ragione nell’ultimo atto del Sarzana Tipierrea, vero e proprio outsider della competizione, capace di battere nei quarti il Lerici All Stars e in semifinale una delle grandi favorite del torneo, il Sarzana Top. Al Golfo dei Poeti sono bastati i primi due singolari per aggiudicarsi il titolo di campione provinciale: Christian Jingco batte Marco Tamberi 42 40, Alberto Debiaggi vince contro Vincenzo Menotti 41 42. Ininfluente il doppio, che ha visto l’affermazione della coppia sarzanese composta da Andrea Conti e Domenico Zuccarelli su Riccardo Musetti e Matteo Marcello per 34 40 106. Nel tabellone Argento, il titolo provinciale va al Sarzana Snoopy team. La squadra guidata da Pieraldo Canessa conferma i pronostici e dopo aver battuto in semifinale il Luni Mare, nell’atto finale non lascia scampo al San Benedetto Black, guidato da Diego Musetti, che nell’altra semifinale aveva avuto ragione della Bolanese grazie al doppio decisivo. 3-0 il risultato finale per i sarzanesi: Vincent Biava ha battuto Massimiliano Leoni 41 42, Fabio Plicanti ha sconfitto Nicola Brizzi 41 42, il doppio sarzanese composto da Jacopo Mazzella ed Enrico Bragazzi non lascia scampo a Nicola Brizzi e Gianluca Sommovigo, battuti, 41 e 40. Le squadre vincitrici e quelle finaliste hanno inoltre conquistato il pass per le finali regionali, a Loano il 20 e 21 maggio.