Gli aquilotti chiedono la vittoria a tavolino

Crotone

2

Spezia

1

CROTONE: Lucano, Tarantino, Lupinacci (84’ Russo), Giancotti (88’ Spunticcia), Mauriello (84’ Sibilla), Filosa, Aprile, Nistico (46’ Panzarella), Chiarella (72’ Elia), Ranieri, Rossi. ( Greco, Vulcano, Scandale, Esposito). All. Lomonaco.

SPEZIA: Plaia, Salerno, Piccioli (60’ Scieuzo), Benvenuto, Giorgeschi, Garzia, Pedicillo (68’ Beccarelli), Leoncini (60’ Candelari), Lari, Delorie (68’ Fontanarosa), Loffredo (46’ Di Giorgio). ( Mascardi, Gaggini, Cappelli, Manfrone, Bonaccorsi, Brisciani, Bracco). All. Vecchio (squalificato) in panchina Napoletano.

Arbitro: Iannello di Messina (Trischitta di Messina e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto).

Marcatori: 34’ Chiarella, 45’ Ranieri, 62’ Di Giorgio.

CROTONE – La posizione irregolare di un calciatore del Crotone potrebbe regalare allo Spezia Primavera la vittoria a tavolino per 3-0 che lo farebbe salire al quinto posto superando di un punto il Cosenza. Infatti pur perdendo sul campo 2-1 gli spezzini hanno presentato riserva scritta vedremo in settimana cosa deciderà in merito il giudice sportivo della Figc. Attualmente il team di Giuseppe Vecchio resta al sesto posto e vede aumentare a due punti il divario che lo separa dal Cosenza quinto. Si deciderà pertanto la qualificazione ai play-off, determinata da chi raggiungerà il quinto posto finale, nell’ultima giornata quando gli aquilotti riceveranno al ‘Ferdeghini’ il Benevento e i cosentini, anch’essi tra le mura amiche, affronteranno il Pisa. Tornando alla gara con i crotonesi i bianchi pagano a caro prezzo un brutto primo tempo nel quale vanno sotto di due gol subiti entrambi nel finale. Nella ripresa gli spezzini hanno una bella reazione ma riescono solo ad accorciare con Di Giorgio.

Gli altri risultati: Ascoli-Monopoli 2-1, Benevento-Reggina 2-3, Lazio-Cosenza 1-1, Pisa-Pescara 0-0, Salernitana-Viterbese 0-1, Ternana-Imolese 0-1, Virtus Entella-Perugia 3-1.

Classifica: Lazio 62 punti, Ascoli 58, Virtus Entella 51, Benevento 50, Cosenza 47, Spezia 45, Pisa 42, Pescara 40, Crotone 38, Perugia 37, Monopoli e Viterbese 31, Imolese e Salernitana 30, Ternana 28, Reggina 27.

P.G.