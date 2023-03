Gli aquilotti a Pescara nella sfida per i play off

Sfida importantissima in chiave qualificazione ai play-off per lo Spezia Primavera oggi alle ore 11 a Pescara nella 23ª giornata del girone B. Gli aquilotti, sesti in classifica, affronteranno i pescaresi che li appaiono in graduatoria. Arbitrerà Ubaldi di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Capriuolo di Bari e Russo di Torre Annunziata. All’andata al ‘Ferdeghini’ il team di Giuseppe Vecchio si impose con un roboante 5-0. Aquilotti reduci da tre ko di fila, gli abruzzesi dal pareggio per 0-0 di Crotone.