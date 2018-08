Slerici, 30 agosto 2018 - Subito Evenepoel al Giro della Lunigiana! Il talento belga, campione europeo e nazionale crono e strada, ha vinto la prima semitappa della prima tappa del Giro della Lunigiana che si è svolta da La Spezia a Venere Azzurra Lerici sulla distanza di 71 chilometri.

Remco Evenepoel ha preceduto il trevigiano Federico Guzzo, il toscano Giosuè Crescioli ed altri due atleti, componenti il quintetto che nel finale di corsa hanno distanziato di 22” il primo gruppo di inseguitori. Da notare che diversi atleti, e qualche favorito, ha accusato già ritardi consistenti. Nel pomeriggio con partenza del primo concorrente alle ore 15 è in programma la cronometro individuale a Castelnuovo Magra di 3,5 chilometri.

ORDINE DI ARRIVO (1^ semitappa): 1)Remco Evenepoel (Belgio) Km 71, in 1h33’58”, media Km 45,466; 2)Federico Guzzo (Veneto); 3)Giosuè Crescioli (Toscana); 4)Edo Goldstein (Israele); 5)Martin Nesller (Trento); 6)Tommaso Nencini (Nazionale Italia) a 22”; 7)Xandres Vervloesem (Belgio); 8)Marius Mayrfhofer (Germania); 9)Koller Sakarias Loland (Norvegia); 10)Edoardo Zambanini (Nazionale Italia)

CRONOMETRO: Nel pomeriggio la cronoscalata visto che l’arrivo era in Piazza della Querciola a Castelnuovo Magra dopo 3 Km e mezzo, con un duello avvincente tra il talento belga e il forte rappresentante della Repubblica Ceca, Karel Vacek che alla fine ha prevalso per un solo centesimo nei confronti di Evenepoel che naturalmente conserva la maglia verde di leader dopo avere dimostrato già in questa giornata di avere tutte le intenzioni di vincere questo Giro della Lunigiana. Tra gli italiani bravissimo l’azzurro Nencini, il migliore in classifica e bene anche Tiberi. Venerdì 31 agosto seconda tappa da Bocca di Magra a Fiumaretta di Km 100.

ORDINE DI ARRIVO (Cronometro): 1) Karel Vacek (Repubblica Ceca) Km 3,500, in 7’12”99, media Km 29,100; 2)Evanepoel in 7’13”; 3)Brein 7’27”; 4)Van Wilde 7’27’24”; 5)Ansaloni 7’29”; 6)Tiberi 7’31”; 7)Nencini 7’32”; 8)Fancellu 7’33”; 9)Repa 7’38”; 10)Vervloesem 7’39”,

CLASSIFICA GENERALE: 1)Remco Evenepoel (Belgio); 2)Van Wilde a 36”; 3)Nencini a 41”; 4)Vervloesem a 47”; 5) Repa a 47”.