“Giro della Lunigiana’’ Ecco percorso e tappe

E’ una edizione di grandi novità. La 47^ volta sulla strada del Giro della Lunigiana presentata alla sede della società "Terre di Luni" in via Alta ad Ameglia oltre a mantenere inalterato il fascino della corsa juniores internazionale ha aggiunto elementi di spessore che garantiscono un futuro ancor più organizzato alla corsa ciclistica ideata dalla società dal Casano. L’interessamento del Ministero dello Sport, l’adesione sempre più attiva di amministrazioni comunali che vanno oltre i confini territoriali classici della corsa e l’ingresso di nuovi dirigenti danno l’idea di garanzia. La manifestazione si disputerà dal 31 agosto al 3 settembre e sarà una vetrina per il territorio, la Liguria e la Lunigiana toccate dal passaggio delle 5 tappe. Nella prima giornata del 31 agosto si disputeranno due semitappe al mattino partendo da Spezia per arrivare a Fivizzano per un totale di 49.4 chilometri e nel pomeriggio secondo appuntamento con la Massa-Bolano di 46.7 km.

Al via centinaia di ragazzi italiani e stranieri rappresentanti squadre regionali, nazionali e la rappresentativa del Lunigiana. Le rappresentative regionali sono: Abruzzo, Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Veneto. Rappresentative nazionali: Austria, Belgio, Colombia, Francia, Germania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna. A salutare gli ospiti, sindaci e amministratori dei territori interessati dal passaggio della corsa è stato Lucio Petacchi il nuovo direttore del Giro della Lunigiana. Una edizione che avrà due dediche speciali: Giorgio Tonelli e Marco Bologna. Il primo era la storica voce dello sport e in particolare del ciclismo mentre Marco è una delle tante vittime di incidenti stradali in sella alla bicicletta, travolto a gennaio mentre stava pedalando a Levanto.

Mercoledì 30 tutte le squadre verranno presentate nella serata organizzata a Lerici. Si parte giovedì 31 agosto con due semitappe Spezia-Fivizzano e Massa-Bolano. Il 1 settembre la novità di questa edizione è rappresentata dalla Portofino-Chiavari di 98 chilometri. La terza tappa del 3 settembre partirà dalla sede delle Terri di Luni in via Alta per salire in Lunigiana e rientrare in via Alta dopo 103 chilometri. L’ultima tappa è quella mattutina di domenica 3 settembre che consegnerà la maglia verde di campione del Giro della Lunigiana al traguardo della Sarzana-Casano di 104 chilometri.

m.m.