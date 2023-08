Giro della Lunigiana, conto alla rovescia

Si parte. La 47ª edizione del Giro della Lunigiana organizzata come da tradizione dalla Ssd Casano scatta domattina da Spezia, per raggiungere Fivizzano e concludere così la prima delle due semitappe in programma nella giornata inaugurale. La carovana della corsa ciclistica della categoria juniores (alla quale partecipano 168 ragazzi provenienti da tutto il Mondo) comporterà una serie di chiusure e limitazioni del traffico per consentire la sicurezza e il regolare svolgimento della competizione. Quattro giornate intense che verranno arricchite anche dall’organizzazione di una ’parentesi’ rosa riservata alle ragazze. Domattina dunque la città si prepara a salutare la partenza della prima semitappa. Il ritrovo è previsto alle 9.20 in piazza Europa per il saluto da parte della autorità quindi il gruppo si trasferirà per la partenza da via Canaletto in direzione Madonna del Buonviaggio per lasciare così la Provincia spezzina e dirigersi verso Fivizzano già sede di arrivo nelle edizioni 2021-2022 affrontando lo strappo di Moncigoli prima della salita finale, da ripetere due volte, verso il centro di Fivizzano dopo 49,500 chilometri.

Negli ultimi due anni si sono imposti i corridori francesi, Lenny Martinez e Paul Magnier. Neppure il tempo di riposare che ci sarà il trasferimento a Massa per affrontare la seconda semitappa in partenza alle 15.25 con ritorno a Bolano dopo 46,700 chilometri. Il percorso attraverserà Dogana di Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano Magra, ponte di Albiano, Ceparana per poi affrontare il finale impegnativo con pendenza del 12.3% per raggiungere il traguardo di Bolano.

L’ultimo vincitore su questo traguardo nel 2011 è stato Simone Andreetta. Venerdì e sabato si disputeranno due tappe dedicate alle donne. La prima uscita a Gattorna di Moconesi di 57,7 chilometri mentre la seconda toccherà il nostro comprensorio. Sabato partenza alle 9.30 da Portovenere quindi passaggio da viale Fieschi, viale Italia, Vezzano, Fornola, Follo, Ceparana, Bottagna, Baccano e arrivo dopo le 11 e 63.700 chilometri affrontati nella zona artigianale di Arcola. Stasera intanto alla Rotonda Vassallo di Lerici verranno presentate le 28 selezioni regionali e nazionali partecipanti alla 47ª edizione del Giro della Lunigiana e i 168 giovani ciclisti. L’inizio della manifestazione è alle 17.45.

Massimo Merluzzi