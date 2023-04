Giovani in campo nel ricordo di Francesco

Nel ricordo del piccolo Francesco, scomparso a soli 3 anni nel 2006, Canaletto Sepor e ‘Francesco Conti’ onlus organizzano oggi e il 1° maggio, due manifestazioni a livello benefico per scuole calcio con 41 squadre. Oggi di scena dalle 9, il Memorial Libero Ferrari, presidente della storia canarina: per gli Esordienti 2010 in campo Canaletto giallo, Lucchese, Sestri Levante, Santa Maria a Monte, Athletic Liberi, Fossone, Sampierdarenese, Seravezza e Canaletto Blu. Negli Esordienti 2011 che ricorderanno Andrea Cerretti, classe 1969, talentuoso trequartista degli Allievi campioni liguri nel 1985, in campo Canaletto Giallo, San Marco, Ricortola, Don Bosco, Levanto, Carrarese, Golfo Paradiso, Arsenal Parma e Canaletto Blu. Alle 15 i classe 2016 nel torneo intitolato al mitico Nando Cavallotti: Canaletto Giallo, Follo, Santerenzina, Spezia Popolare, Forte dei Marmi e Canaletto Blu. Il 1° maggio, i Pulcini 2013, in ricordo di Francesco Conti, poi ai Pulcini 2012, Primi Calci 2015 per ricordare Walter Reboa e Eraldo Costa, lo scopritore e l’allenatore di Gigi Buffon ai tempi del Canaletto.