Gazzoli a breve nuovo Ad dello Spezia Si occuperà anche dei lavori allo stadio

di Fabio Bernardini

Andrea Gazzoli, ufficializzato lo scorso 20 luglio dallo Spezia come nuovo direttore generale, rivestirà la carica di amministratore delegato del club, probabilmente con poteri di firma. A strettissimo giro di posta si terrà il consiglio di amministrazione dello Spezia Calcio che ratificherà l’importante incarico al professionista viareggino, voluto fortemente dai Platek. Gazzoli, che vanta un’esperienza dirigenziale ad alto livello nelle fila del Viareggio, Grosseto, Venezia e Spal, avrà non solo ampi poteri decisionali per ciò che riguarda la gestione economico-finanziaria del sodalizio di via Melara, ma anche organizzativi e di public relations con la Lega, la Federazione, le istituzioni locali. Ovviamente Gazzoli si occuperà anche dei lavori allo stadio, un compito che ha svolto proficuamente nel suo periodo alla Spal con la ristrutturazione del ‘Mazza’. Con l’avvento del manager toscano potrebbe uscire di scena Nishant Tella che, in questi mesi, ha fornito gli input direttivi in tema di budget sul mercato. Probabile che sarà proprio Gazzoli a redigere il budget per il prossimo mercato invernale, stabilendo le strategie da seguire per la sostenibilità del club aquilotto, con tempistiche decisionali che si dovrebbero accorciare drasticamente.

Nel frattempo Eduardo Macia continua a lavorare strenuamente per definire la cessione di Emil Holm, fortemente voluto dalla Juve e dall’Atalanta. Se i bianconeri riusciranno a cedere Soulé mettendo sul piatto dodici milioni di euro, anziché i dieci offerti dal club orobico, Holm prenderà la direzione di Torino. Ieri i dirigenti dell’Atalanta sono, però, tornati alla carica ma anche in questo caso il trasferimento dello svedese sarebbe condizionato all’uscita del terzino destro Soppy. Restano, al momento, in stand-by, in attesa di offerte, le posizioni di Sala, Ferrer, Bourabia, Nguiamba, Sher che non rientrano nei progetti tecnici e di Verde che vorrebbe ritagliarsi una chance in Serie A. In entrata, dopo l’arrivo del difensore georgiano Iva Gelashvili, proveniente in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Batumi, che si trasforma in obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, dovrebbe arrivare dalla Fiorentina il mediano, all’occorrenza difensore centrale, Giovanni Corradini nell’ambito dell’operazione che ha portato Nzola in viola. Il mercato in contemporanea al campionato non è certamente foriero di serenità tra gli atleti, anche se fortunatamente lo Spezia non giocherà nel week-end, riprendendo mercoledì 30 agosto con il match di Catanzaro. Per la gara contro i calabresi mancherà sicuramente il difensore Arkdaiusz Reca che nel corso del match contro il Sud Tirol ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. Circa un mese il tempo previsto per il suo rientro, preventivabile a cavallo dei match Venezia-Spezia del 16 settembre e Spezia-Reggiana del 23 settembre. Pronto a rimpossessarsi della fascia sinistra lo spezzino Simone Bastoni. Buone notizie, invece, per Hristov che è tornato a lavorare in gruppo e farà parte dei quattro centrali difensivi su cui punta Alvini. Fermo restando che, con ogni probabilità, anche Bertola, preferito a Serpe, sarà aggregato in pianta stabile in prima squadra. Ieri pomeriggio, infine, la squadra ha svolto una partita amichevole contro la Fezzanese, a porte chiuse, in quel di Follo.