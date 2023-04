Gara speciale per gli ex Dragowski e Zurkowski

di Fabio Bernardini

La nona vittoria consecutiva (cinque in campionato, tre in Conference League, una in Coppa Italia) conseguita dalla Fiorentina in quel di Cremona attesta lo straordinario momento di forma della truppa guidata da Vincenzo Italiano, l’allenatore che riportò lo Spezia nella massima serie dopo 95 anni e lo salvò l’anno successivo. Una serie utile che si allunga a undici risultati utili e che dura ormai da due mesi, considerando che l’ultima sconfitta di Saponara (ex aquilotto due stagioni fa con Italiano, la cui presenza è in forse nella sfida di domani al Franchi) & C. risale allo scorso 12 febbraio contro la Juventus. Numeri da far tremare i polsi ai bianchi che potranno, però, fare leva su un’inversione di tendenza positiva, all’insegna della ritrovata fiducia, registrata con l’avvento di mister Semplici. Le motivazioni saranno poi raddoppiate per gli ex Viola Dragowski e Zurkowski (Agudelo, anch’egli ex della Fiorentina, non ci sarà a causa di un infortunio).

Per il popolare ‘Drago’, in assoluto uno dei beniamini del popolo bianco come attestato dalle manifestazioni di affetto dei tifosi mercoledì scorso allo Spezia store, ben 86 le presenze accumulate con la maglia viola. La Fiorentina lo acquisì dallo Jagiellonia nel 2016, ma i primi due anni e mezzo di militanza non furono semplici con solo sette presenze, costantemente relegato al ruolo di riserva di Tatarusanu, Sportiello e Lafont. Dopo la breve parentesi a Empoli nel 2019, il ritorno alla Fiorentina dove riuscì a mettere finalmente in luce il suo valore nei due successivi campionati, risultando determinante nella salvezza del 2020, meritandosi anche la convocazione in Nazionale. Con l’avvento di Italiano le gerarchie cambiarono, con Terraciano a scalzarlo dal ruolo di titolare, si dice perché ritenuto più abile nel palleggio. Ciò ha spinto ‘Drago’, la scorsa estate, ad accettare le avances dello Spezia che lo ha acquistato per due milioni di euro più bonus.

Motivi di rivalsa ne avrà sicuramente Zurkowski, che la Fiorentina acquistò nel 2019 dal Górnik Zabrze per 3,7 milioni di euro, salvo poi dirottarlo in prestito all’Empoli, per poi cederlo proprio allo Spezia a gennaio per 2,5 milioni di euro. Solo sei presenze del polacco con la Viola, due nel campionato 2019-20, quattro nell’attuale. Un giocatore sulla cui voglia di riscatto hanno puntato moltissimo i dirigenti aquilotti Macia e Melissano, entrambi ex della Fiorentina e lo stesso tecnico fiorentino Semplici, anch’egli per tre anni mister della Primavera gigliata.