Gamma Sarzana vola sempre più in alto Vittoria a Vercelli e rincorsa alla vetta

engas vercelli

1

HOCKEY SARZANA

2

ENGAS VERCELLI: Verona, Pozzato, Orusté, Tataranni, Petrocchi, Zucchiatti, Diogo Neves, Zucchetti, Canet Vila, Raffa. All. Crudeli.

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Francesco De Rinaldis, Perroni, Festa, Rispogliati, Ortiz, Garcia, Tognacca, Bianchi. All. Paolo De Rinaldis.

Arbitri: Simone Brambilla di Monza e Andrea Davoli di Modena

Marcatori 1° tempo: 6’06“ Borsi, 10’43“ Zucchetti, 13’58“ Garcia

VERCELLI – Sempre più in alto. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation va a prendersi la preziosa vittoria a Vercelli nel posticipo di A1 e vola al terzo posto solitario con 36 punti alle spalle della capolista Trissino (49) che ha travolto 8-0 il Wasken Lodi (sempre secondo a 37 punti). Nella trasferta piemontese i rossoneri si sono imposti dimostrando di aver smaltito in fretta la fatica del turno infrasettimanale di Champion’s League, disputato nel derby italiano contro il Trissino. Si inizia con la premiazione degli applauditi ex Paolo De Rinaldis e Andrea Perroni e poi si inizia a fare sul serio. Al 6’06“ il capitano rossonero Borsi sblocca la sfida ma i piemontesi con una conclusione dalla distanza trovano il pari. Il portiere Simone Corona (nella foto) para tutto e Garcia con un guizzo personale raddoppia. Nella ripresa ci pensa ancora il portiere sarzanese a fermare un tiro diretto e a chiudere ogni varco blindando un successo d’oro. Nell’altra sfida Sandrigo-Cgc Viareggio 2-2.

m.m.