Un rigore nel finale di gara ha vanificato la bella rimonta dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation impegnata nella trasferta di Salerno nel campionato di serie A2. La seconda squadra del club rossonero si è accontentata quindi del 3-3 in una sfida che l’ha vista sempre inseguire gli avversari pareggiando con Angeletti e Del Gatto, per poi operare il sorpasso del momentaneo 2-3 ancora con Angeletti. La vittoria dei ragazzi, diretti in panchina dal presidente-allenatore Maurizio Corona, è però sfumata nel finale quando il portiere Venè è stato battuto su rigore. L’Hockey Sarzana Gamma si è presentato con Venè, Ripogliati, Pistelli, Ponti, Angeletti, Baldocchi, Lavagetti, Tognacca, Del Gatto, Andreoni. Domenica rossoneri impegnati in casa contro il Forte dei Marmi, alle 18 al ’Vecchio Mercato’. Altri risultati: Grosseto-Giovinazzo 5-5; Matera-Forte dei Marmi 4-7; Follonica-Camaiore 1-4; Pumas Viareggio-Castiglione 5-5. Classifica: Castiglione 13, Forte dei Marmi 12; Giovinazzo, Camaiore, Pumas Viareggio 11; Hockey Sarzana Gamma Innovation, Campolongo Salerno 7; Grosseto 5; Matera 3; Follonica 1.