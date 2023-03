Futura centra il traguardo salvezza Ora si punta all’en plein di vittorie

PALLAVOLO FUTURA

3

AUDACE GAIAZZA

1

PALLAVOLO FUTURA: Parentini 3, D’Ascoli 23, Morghen 7, Rossi 10, Amendola 6, Barletta 8, Battistini 4, Rapalli 5, Serio 1, liberi Pascucci e Carbone; n.e. Bello G. e Orlanducci All. Simoncini; vice Derchi

AUDACE GAIAZZA CAMPOMORONE: Bottaro, De Benedetti, Delle Piane, Gottardo, Martines, Podestà, Prestia, Richichi, Rubino, Siccardi, Tassistro, Api libero. All. Pusceddu

Arbitri: Piazza e D’Arcangelo

Parziali set: 25-13 25-18 16-25 25-20

BOLANO – La Pallavolo Futura liquida l’Audace Gaiazza nel recupero della seconda giornata dei play-out del di serie C ligure e ottiene la salvezza matematica. Un obiettivo mai messo in discussione, ma che consente di vivere con maggiore tranquillità le restanti sfide, pur con l’intento dichiarato dalla società di voler chiudere la poule retrocessione con l’en plein di vittorie. Le spezzine partono bene nei primi due set, chiusi 25-13 e 25-18, ma nel terzo parziale, complice un po’ di rilassamento, le ospiti si riportartano in partita, concludendo con un nettissimo 16-25. Le ragazze di Simoncini si rimettono in carreggiata nella quarta frazione di gara e dopo il 18-18 arriva la svolta che consente di chiudere il match definitivamente sul 25-20. Classifica: Lunezia Volley 25, Pallavolo Futura Ceparana 23, Grafiche Amadeo Sanremo 21, Virtus Sestri 17, Gaiazza Campomorone 7, Normac Genova 6, Paladonbosco, Tigullio 3.

Ilaria Gallione