Futura capolista a suon di vittorie: "Siamo partiti con il piede giusto"

La vetta della classifica del campionato di volley maschile serie D ligure è al momento una certezza, ma in casa Pallavolo Futura Ceparana si preferisce... volare basso. Anche il direttore sportivo Marco Senesi predilige tenere un profilo più soft a dimostrazione della volontà della società di rimanere umile, nonostante le soddisfazioni che la squadra stanno dando.

Qual è il segreto del successo di questa squadra?

"Di solito nello sport è difficile che ci siano particolari segreti dietro alle vittorie. Sicuramente l’esperienza dello scorso anno è servita molto ai ragazzi per crescere e presentarsi in questa stagione con un bagaglio tecnico e di esperienza decisamente migliore. Il tutto unito a tanto lavoro in palestra".

Com’è il gruppo?

"Credo che sia il giusto mix tra giocatori esperti e giovani. Personalmente sono sempre stato contrario a mandare allo sbaraglio gruppi esclusivamente giovanili, perché ritengo che la presenza di ragazzi con maggiore esperienza e di livello tecnico superiore sia fondamentale per consentire ai più giovani di crescere al meglio".

L’obiettivo della salvezza è stato praticamente raggiunto. Quanto è orgogliosa la società di un inizio di campionato così brillante, che ha portato la squadra in testa alla classifica?

"Sicuramente siamo sulla strada giusta per poter mettere al sicuro la categoria nel minor tempo possibile. Come società siamo contenti, ma sappiamo anche che i conti vanno sempre fatti alla fine".

Ci può svelare il vero obiettivo del club?

"Credo che per poter individuare un obiettivo reale dovremo aspettare ancora qualche partita. Quattro gare sono troppo poche, soprattutto per lasciarsi andare a facili entusiasmi. Le prossime partite credo che ci diranno più chiaramente che tipo di campionato potremo aspettarci".

Pensa che la squadra abbia i mezzi per poter essere protagonista fino alla fine?

"Sì, la squadra ha sicuramente i mezzi per poter fare bene. È vero che abbiamo perso un giocatore di categoria superiore come Podestà, ma abbiamo integrato altri giocatori di qualità e come dicevo prima, i giovani che lo scorso anno hanno un po’ pagato l’approccio al campionato di serie D quest’anno stanno traendo beneficio da quell’esperienza".