Futura a corrente alternata cede alla distanza a Sestri

Virtus Sestri

3

Futura Ceparana

2

VIRTUS SESTRI PONENTE: Briano, Cravea, Marchetto, Pedemonti, Pedemonte, Nicoletti, Bistolfi, Ivaldo, Molari, Buscaglia, Pinto, Trentarossi, liberi Grosso e Pecorella. All. Stefanelli

Pallavolo Futura: Parentini 8, D’Ascoli 21, Morghen 5, Rossi 14, Amendola 7, Barletta 7, Battistini 1, Orlanducci 1, Laura Bello 2, Serio, liberi Pascucci e Carbone; n.e. Bello G. All. Simoncini, vice Derchi

Arbitri: Rovere e Bozomo

Parziali set: 25-21; 25-20; 25-27; 22-25; 15-8

GENOVA – Nell’ultima gara della stagione la Pallavolo Futura è inciampata contro la Virtus Sestri che con merito si è aggiudicata la sfida al tie-break. Le spezzine, che nelle ultime settimane hanno avuto difficoltà ad allenarsi con continuità, si sono presentate al match un po’ scariche e con la testa probabilmente già in vacanza. Dopo i primi set persi nettamente, le ragazze di Simoncini hanno tirato fuori l’orgoglio, reagendo con prontezza e prolungando la partita al quinto parziale. Nella fase decisiva non hanno, però, saputo tenere testa alle avversarie cedendo 15-8. Per la cronaca Battistini in costruzione e D’Ascoli in diagonale, Barletta e Morghen al centro, Rossi e Rapalli bande e Pascucci libero.

Risultati: Audace Gaiazza -Paladonbosco 3-0, Lunezia Volley-Grafiche Amadeo Sanremo 2-3, Normac Vgp -Tigullio Volley Project 3-0.

Classifica finale: Lunezia Volley 34, Grafiche Amadeo Sanremo 30, Pallavolo Futura Ceparana 29, Virtus Sestri 27, Normac Vgp 20, Audace Gaiazza Campomorone 19, Paladonbosco Ge 6, Tigullio 3.

Ilaria Gallione