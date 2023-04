Forza e Coraggio sempre più in alto Il Canaletto retrocede

Trentunesima giornata tra luci ed ombre in Eccellenza. Il Canaletto esce sconfitto 4-1 dal campo della capolista Albenga, mentre la Forza e Coraggio vince 2-1 in rimonta segnando due gol nei minuti di recupero al ‘Colombo’ di Beverino con l’Athletic Club Albaro. I canarini retrocedono matematicamente in Promozione. La rete della bandiera dei gialloblù spezzini è di Casassa. I graziotti (nella foto Erpen) invece conquistano in extremis un’importantissima vittoria che li fa salire al quinto posto da soli, staccando di tre punti il Campomorone. Per la squadra delle Grazie è il secondo successo consecutivo in quattro giorni dopo quello ottenuto giovedì scorso battendo per 2-0 nel recupero della diciassettesima giornata in notturna con il Rapallo. Domenica 23 aprile il campionato di Eccellenza si ferma per riprendere il 30 aprile con la disputa del 32° turno che vede la Forza e Coraggio di scena sul difficile campo dell’Imperia che la precede di una sola lunghezza al quarto posto, mentre il Canaletto Sepor riceverà al ’Tanca’ il Finale penultimo con l’intenzione di vincere e scavalcarlo in classifica.

P.G.