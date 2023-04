Forza e Coraggio ribalta con Verona nel recupero

Forza e Coraggio

2

Athletic Club Albaro

1

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi, Giannocari, Benassi, D’Imporzano, Natale, Cuccolo, Maglione, Verona, Erpen (71’ Cerchi), Tornari (46’ Tonelli N.). A disp. Biagioni, Milone, Dandu, Ratti, Arena, Piazza M., Cenderello. All. Gatti.

ATHLETIC CLUB ALBARO: Bartoletti, Ilardo (85’ Ottonelli), Catterina, Pesce, Lembo, Martino, Zinnari, Marrale, Zazzeri (67’ Gaspari), Pagano (86’ Giambatta), D’Arrigo. A disp. Sivori, Thiam, Piazza, Sghairi. All. Mariani.

Arbitro: Verdoia di Genova (assistenti Florjana Doci e Charmi O. di Savona).

Marcatori: 17’ Ilardo, 91’ (rig.) e 96’ Verona.

BEVERINO – Una doppietta nei minuti di recupero del bomber Verona regala un’importantissimo successo in rimonta alla Forza e Coraggio che batte 2-1 l’Athletic Club Albaro. Partita del ‘Colombo’ di Beverino che risulta pertanto rocambolesca e dalle mille emozioni premiando il grande cuore e la determinazione del team di Andrea Gatti. Per i graziotti è la seconda vittoria consecutiva in quattro giorni compreso il recupero di mercoledì scorso con il Rapallo che li fa salire al quinto posto da soli staccando di tre punti il Campomorone sconfitto 2-1 dal Genova. Albaresi in vantaggio al 17’ con Ilardo su punizione. In precedenza al 5’ Zazzeri calcia dal limite di poco fuori. Al 29’ Mazzini è bravo su diagonale di Marrale. Al 32’ Maglione dalla distanza impegna Bartoletti. Poco dopo al 33’ miracolosa parata di Mazzini sul solitario Marrale. Al 45’ grande parata di Bartoletti su tiro di Verona. Ad inizio ripresa al 46’ il neoentrato Niccolò Tonelli serve Benassi che calcia a lato di un soffio. Al 50’ Cuccolo fallisce una ghiotta occasione da buona posizione. Al 91’ pareggia Verona che trasforma un rigore assegnato a causa di un fallo di Pesce in area su Maglione. Al 96’ lo stesso Verona sigla il 2-1 per le ‘furie rosse’ con una spettacolare rovesciata.

P.G.