Forza e Coraggio piega il Genova Battuta d’arresto per il canaletto

Va in archivio la 22ª giornata dell’eccellenza con luci ed ombre per le nostre rappresentanti. Infatti la Forza e Coraggio ritrova il successo battendo con un secco 2-0 il Genova al ‘Colombo’ di Beverino, mentre il Canaletto Sepor perde per 5-3 la sagra del gol del Tanca con il Rapallo Rivarolese. Iniziamo la disamina dai graziotti che riscattano prontamente la brutta sconfitta subita a Taggia il turno precedente rimandando battuta con autorità una compagine scorbutica e difficile come quella genovese. Il rientro dalla squalifica di un giocatore importante come Cuccolo ha rivitalizzato le ‘furie rosse’ che si sono ritrovate trascinate dai soliti protagonisti di questa entusiasmante stagione che corrispondono ai nomi del bomber Verona e del fantasista Erpen. Proprio loro sono gli autori dei gol decisivi il secondo veramente da incorniciare essendo segnato direttamente dal corner. La terribile matricola del campionato guidata da mister Andrea Gatti si conferma pertanto la grande sorpresa di questa stagione riprendendosi il terzo posto agganciando la Cairese bloccata sull’1-1 dal Rivasamba mantendosi a due punti dalla Lavagnese seconda che ha battuto per 3-0 al ‘Riboli’ di Lavagna il Taggia. I canarini, invece, come detto infilano l’ennesima sconfitta stagionale, la sedicesima in ventidue giornate, che li relega sempre di più all’ultimo posto della classifica. La situazione si complica così notevolmente per il team di Massimo Plicanti e la salvezza si fa sempre più difficile. Ma si sa nel calcio tutto è possibile e cercherà pertanto nelle ultime dodici giornate che rimangono da qui alla fine di vincere più gare possibili.

Tornando alla partita di domenica scorsa era importantissima essendo uno scontro diretto ed i ruentini se lo sono aggiudicato staccandola così di otto punti. Gialloblù spezzini che hanno giocato un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio per 2-1 per poi crollare nella ripresa. Le reti canarine portano la firma di Saloni, Rossi e del neoacquisto ed ex di turno De Cillis quest’ultimo alla prima segnatura in sole due partite disputate. Nella prossima giornata la ventitreesima la Forza e Coraggio ed il Canaletto Sepor saranno di scena entrambe in trasferta e precisamente a Busalla e sul campo della Voltrese squadre decisamente alla portata delle nostre compagini. P.G.