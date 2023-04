Forza e Coraggio pari amaro Baiardo regge agli assalti

Forza e Coraggio

FORZA E CORAGGIO: Biagioni, Guelfi, D’Imporzano, Benassi, Zambarda, Natale, Verona, Maglione, Ratti (75’ Dandu), Erpen, Shqypi (52’ Cuccolo). A disp. Mazzini, Milone, Cerchi, Arena, Tornari, Piazza, Cenderello. All. Gatti.

ANGELO BAIARDO: D’Amora, Ungaro, Zuppiroli, Merialdo, Pascucci, Napello, Gattiglia (57’ Romei), Keita, Valente (91’ Cremonesi), Battaglia, Andrè (46’ D’Addario - 75’ Orciuoli)). A disp. Rey Laurido, Giambarresi, Oliviero, Carbone, Muscolo. All. Repetto.

Arbitro: Donati (assistenti Roscelli e Toro) di Chiavari.

Marcatori: 36’ Verona, 48’ Battaglia.

Note: espulso al 90’ Verona.

BEVERINO - La Forza e Coraggio è bloccata sull’1-1 al ‘Colombo’ di Beverino dall’Angelo Baiardo in una partita che lascia aperte recriminazioni per alcune decisioni arbitrali. L’equipe di Andrea Gatti resta così al quinto posto vedendosi raggiunta dal Genova che batte 3-1 il Rapallo. Furie rosse sempre in emergenza per l’assenza di alcuni elementi e che vedono l’esordio del giovane, classe 2005, Dandu.

In avvio genovesi subito pericolosi al 2’ con Battaglia che impegna Biagioni. Poco dopo al 4’ i graziotti reclamano il rigore in quanto D’Amora atterra in area Shqypi ma l’arbitro fa proseguire. Al 26’ Battaglia su punizione coglie la traversa. Al 31’ viene fermato il solitario Shqypi rilevando un presunto fallo in attacco. Al 36’ padroni di casa in vantaggio con Verona che finalizza una triangolazione con Guelfi e Shqypi. Al 48’ una disattenzione difensiva consente a Battaglia di pareggiare. Al 60’ grande parata di D’Amora di piede sul neoentrato Cuccolo. Al 66’ Ratti viene anticipato di un soffio, a due passi dalla porta, su centro di Benassi. Il team delle Grazie continua ad attaccare ma pur esercitando una pressione costante non riesce ad impensierire l’attenta difesa ospite e proprio al 90’ resta in dieci uomini a causa della discutibile espulsione di Verona.

P.G.