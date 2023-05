Forza e Coraggio, occasione persa Sfuma il sorpasso sull’Imperia

Imperia

Forza e Coraggio

IMPERIA: Cella, Gandolfo, Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Jebbar, Giglio, Ardissone (62’ Campelli), Fatnassi, Saviozzi (92’ Luques). A disp. Bova, Bourka, Panaino, Plando, Morchio, Lanteri, Moro. All. Solari.

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi, Giannoccari (44’ D’Imporzano), Benassi, Zambarda, Natale, Cuccolo, Maglione (41’ Ratti), Verona (55’ Tonelli N.), Erpen, Shqypi. A disp. Biagioni, Milone, Tornari, Piazza, Cenderello, Cerchi. All. Gatti.

Arbitro: Ermini (assistenti Amadei e Pistis) di Genova.

Marcatori: 14’ Erpen, 19’ Giglio, 30’ Natale, 43’ Ardissone, 74’ Saviozzi, 86’ Ratti.

Note: espulso al 34’ Virga.

IMPERIA – Termina 3-3 la sagra del gol allo stadio ‘Ciccione’ tra Imperia e Forza e Coraggio. Il team delle Grazie fallisce così una grande occasione per vincere e scavalcare gli avversari dato che hanno giocato un’ora in superiorità numerica. Restano pertanto al quarto posto i nerazzurri con una lunghezza di vantaggio sulle ‘furie rosse’. Equipe di Andrea Gatti comunque sfortunata avendo perso per infortunio due colonne della squadra come Verona e Maglione.

Già al 1’ ospiti pericolosi con Benassi dal limite. All’11’ ancora Benassi dalla distanza impegna Cella. Al 14’ graziotti in vantaggio con una prodezza di Erpen che segna con un’incredibile conclusione da metà campo. Al 19’ pareggia Giglio su assist di Saviozzi. Al 30’ Forza e Coraggio di nuovo in vantaggio con un bel tiro al volo di Natale su cross di Verona. Al 34’ padroni di casa in 10 a causa dell’espulsione di Virga che commette un brutto fallo su Maglione. Al 43’ Ardissone in diagonale sigla il 2-2. Al 45’ Ratti intercetta un rinvio di Cella e tira prontamente ma il portiere riesce a parare. Al 64’ Mazzini salva su gran tiro di Gandolfo. Al 74’ i locali ribaltano il risultato portandosi sul 3-2 con Saviozzi servito da Giglio. All’86’ Ratti segna il 3-3 su assist di Shqypi che al 90’ chiama Cella alla miracolosa parata dopo una pregevole azione personale.

P.G.